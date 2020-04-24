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24.04.2020 - 18:13 |

Asaf İsminin Anlamı Nedir? Asaf Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Asaf birçok değişik anlama gelen ve Türkiye'de çok eski dönemlerden bu yana yer alan isimlerden biridir. Özellikle edebi dünyada önemli yazar ve şairlere bu isim üzerinden rastlamak mümkün. Pek çok anne ve baba çocukları için isim ararken internet üzerinden Asaf ile karşılaşmaktadır. Peki, Asaf isminin anlamı nedir? Asaf ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Asaf İsminin Anlamı Nedir? Asaf Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Asaf ismi kökeni Arapçadan gelen bir addır. Türkçeye yerleşmiş olarak erkek çocukları için kullanılan bir isimdir. Günümüzde farklı anlamları üzerinden değişik ifadelerle tabir edildiğini söylemek mümkündür.

Asaf Ne Demek?

Asaf hem okunuşu hem de anlamları noktasında beğeni toplayan günümüzün en önemli isimleri arasında yer alıyor.

- Vezir,

- Erdem,

- İleri görüşlülük,

Bu anlamları üzerinden kullanılan ve tarihsel açıdan da önemli bir yere sahip isimlerden biridir. Özellikle Hz. Süleyman'ın ünlü veziri olarak bilinir. Hz. Süleyman'ın çok güvendiği kişidir ve Neml suresinde de anlatılır. Zaman içerisinde ise Asaf ismi padişahların vezirlerine ünvan olarak verilmeye başlanmıştır. Bu özel ismi erkek bebeğiniz için kullanabilirsiniz.

Asaf Kur'an'da Geçiyor mu?

Dini açıdan da önemli bir yere sahip olan Asaf Arapça kökenli bir isimdir. Pek çok kişi internet üzerinde Asaf isminin Kur'an'da geçip geçmediği hakkında bilgi almaya çalışıyor. Asaf ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir. Güzel anlamı olan ve hoş telaffuzu bulunan Asaf ismini, tek başına ya da farklı isimlerle bir arada kullanabilirsiniz.

 

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