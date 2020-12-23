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23.12.2020 - 10:30 |

2021 Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 4. toplantı ne zaman?

Yeni asgari ücret için sabırsız bir bekleyiş söz konusu... Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı ve TÜİK önerisini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 4. toplantı ne zaman? soruları sıkça sorulmaya başlandı.

2021 Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 4. toplantı ne zaman?

Asgari ücretin ne kadar olacağı yaklaşık 7 milyon vatandaş için kritik bir öneme sahip... Bunun yanı sora 2021 asgari ücret milyonlarca vatandaşı da etkileyecek. Dün 3. kez hükümet, işveren ve işçi sendikaları bir araya geldi. Toplantıda TÜİK önerisini sundu. Bu gelişme ile brlikte yoğun şekilde Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 4. toplantı ne zaman? sorularına cevap aranmaya başlandı.

TÜİK ÖNERİSİNİ SUNDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

TOPLANTI NE ZAMAN?

Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi.

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