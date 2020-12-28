Asgari ücret ne kadar 2021? Son dakika asgari ücret zammı belli oldu, yeni yılda asgari ücret miktarı

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşçi ve işverenlerin beklediği gün geldi çattı. 2021 Asgari ücret bugün belli oldu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücrete yapılan zam oranını açıkladı. İşte 2021 asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA YAPILDI?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada Asgari Ücret son toplantısının 28 Aralık (bugün) saat 10:30'da başlayacağı açıklanmıştı. Asgari ücret toplantısı gerçekleşti. Bakan Selçuk açıklama yaptı

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.