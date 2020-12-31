Aşılar geldi analiz başladı

Türkiye’nin Çin’den ithal ettiği SinoVac şirketinin geliştirdiği CoronaVac isimli Kovid-19 aşılarının ilk bölümünü taşıyan uçak salı akşamı Türkiye saati ile 19.50’de başkent Pekin’den havalandı. Aşıların ilk partisi olan 3 milyon doz aşı dün sabah 05.44’te Türk Hava Yolları’na (THY) ait Erciyes adlı kargo uçağıyla Ankara’ya getirildi. Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç’ın karşıladığı aşılar, TIR ve kamyonlara yüklendi.

En az 2 hafta

Daha sonra, 17 konteynerde bulunan aşılar 5 kamyon ve 2 TIR ile polis eşliğinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Akyurt’taki Ave İlaç Deposu’na götürüldü. Sabah saat 07.05’te aşıları taşıyan ilk TIR, ilaç deposuna giriş yaptı. Aşıların her serisinden 1’er örnek alındı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve TİTCK analiz laboratuvarlarına gönderildi. Böylelikle aşıların test süreci de resmen başladı. 14 günlük test sürecinin ardından aşılamaya başlanacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, alınan numunelerin TİTCK Laboratuvarları’nda en az 2 hafta sürecek analiz süreçlerine tabi tutulacağı belirtilerek, “Bu süre zarfında aşılar, 2-8 derecelik ısıda tutulacak olan özel depolarda muhafaza edilecek. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak” dendi. Bakanlık, aşıların depolarda güvenilirlik ve etkinlik açısından ne tür işlemlerden geçirildiğini de paylaştı:

“Öncelikle ‘soğuk zincir’ konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor. Bu aşamada her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor. Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruziyeti gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor. Aşılar, uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depodaki yerlerine yerleştiriliyor. Ardından ayrı bir komisyon eliyle temel kalite evrakları incelenip analizler için rastgele numuneler alınıyor. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak. Aşıların muhafaza edileceği Halk Sağlığı Ana Depoları’nda sıcaklık kontrol sistemi, jeneratörler ve yedek sistemler bulunuyor. Aşılar, analizler ardıdan iklimlendirme özelliğine sahip araçlarla il depolarına dağıtılacak.”

‘Türkiye tecrübeli’

Türkiye’nin, aşılama konusunda büyük tecrübeye sahip olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde ilk defa yerli imkânlarla 2014’te uygulanmaya başlanan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile 24 saat canlı takip yapılabiliyor. ATS bu amaçla kullanılan dünyadaki yegane merkezi otomasyon sistemi. Fikri mülkiyeti Sağlık Bakanlığı’na ait olan ATS ile aşıların bulunduğu her depo, araç ve dolapta, 12 binden fazla noktada 24 saat soğuk zincir ve stok durumu izlenebiliyor. Türkiye aşı depolama kapasitesinde dünyada ilk 3 içinde. Nüfus ve uygulanan aşı sayısı ile oranlandığında da en yüksek kapasiteye sahip ülke olduğu görülüyor. Türkiye, gerek alt yapı ve lojistiği gerekse iyi yetişmiş insan kaynağı ile aşı uygulama konusunda dünyanın örnek aldığı bir konumda bulunuyor.”









Maskesiz gülümse

Aşıların getirildiği özel konteynerlerin üzerinde Türkçe, İngilizce ve Çince, “Maskesiz gülümse, mesafelerden kurtul” mesajı yer aldı.



Fotoğraf: Yavuz Özden