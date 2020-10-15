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15.10.2020 - 17:52 |

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak -Kasım celbi 2020? Askerlik celp ve sevk tarihleri nedir?

Askere gidecek olan askerlik yerleri ile ilgili detayları araştırılıyorlar. Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki 2020 kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak -Kasım celbi 2020? Askerlik celp ve sevk tarihleri nedir?

Vatani görevini yerine getirecek olanlar askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Askere gidecek olanlar ise tarihleri araştırmaya başladı. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

ASKERLERİ YERLERİ NEREDEN DUYURULACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden duyurulacak.

SEVK TARİHLERİ NEDİR?

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020

    Askere gitmek için 61 kilo verdi! İnanılmaz değişim...Kayseri'nin Talas ilçesi Kepez Mahallesinde yaşayan Embiya Kurtul, geçen yıl ekim ayında askere gitmek için sağlık kontrolünden geçti. Kilosu 166 olan Kurtul'a askere gitmesi için 116 kiloya düşmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine Kurtul, kendisine özel diyet uyguladı. İnşaat ve tarım arazilerinde çalışan Kurtul, spor yapıp, yediklerine dikkat ederek 3 ayda 61 kilo verdi. 105 kiloya düşen Kurtul, geçen Şubat ayında askere gidip, 6 aylık vatani görevini tamamlayarak, memleketine döndü.
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