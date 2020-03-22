Astım hastalarına korona uyarısı

“Astım hastalarının mutlaka maske takması gerekli değil ancak riski yüksek hastanelere giderken ve toplu taşıma kullanılırken maske takılması faydalı olur. Diğer insanlardan, uzak durulmalı. Elleri sık sabunlamalı. Kortizon içeren spreyler bağışıklığı zayıflatmaz ama ağızdan kullanılan kortizon ilaçlar zayıflatabilir. Kortizon içeren spreyler doktor kontrolünde kullanılabilir. Israrlı ateş durumunda, nezle yok ve öksürük de balgamsız ise “Alo 184” ile temasa geçip testin evinizde yapılması konusunda bilgi alabilirsiniz.”