22.03.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA
Astım hastalarına korona uyarısı
İstanbul Okan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Akçay, koronavirüse karşı riskli grupta yer alan astım hastalarının neler yapması gerektiğini anlattı.
“Astım hastalarının mutlaka maske takması gerekli değil ancak riski yüksek hastanelere giderken ve toplu taşıma kullanılırken maske takılması faydalı olur. Diğer insanlardan, uzak durulmalı. Elleri sık sabunlamalı. Kortizon içeren spreyler bağışıklığı zayıflatmaz ama ağızdan kullanılan kortizon ilaçlar zayıflatabilir. Kortizon içeren spreyler doktor kontrolünde kullanılabilir. Israrlı ateş durumunda, nezle yok ve öksürük de balgamsız ise “Alo 184” ile temasa geçip testin evinizde yapılması konusunda bilgi alabilirsiniz.”
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.