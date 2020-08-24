Aşure Günü tarihi ne zaman? Aşure Günü 2020 mesajları

Muharrem Ayı 20 Ağustos 2020 tarihinde başladı. Müslümanlar, Muharrem Ayı'nda yapılması gereken ibadetler için hazırlığa geçti. Muharrem Ayı denilince akla ilk gelen Aşure Günü ne zaman olacak? İşte Aşure Günü tarihi...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜNDE OLAN OLAYLAR NELER?

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur…

Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir…

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

Aşure Günü’nün İslâm âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını, bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, ülkemizde ve dünyada devam eden üzücü olayların, acı ve gözyaşının son bulmasını, savaş ve şiddetin yerini huzur ve barışın almasını, yüreklerimizdeki imanı ve topraklarımızdaki emanı güçlendirmesini temenni ederim.

-Başka acılarla hatırlamamak, hep güzel kurtuluşlar ve müjdelerle yaşamak dileğiyle, Aşure günü kutlu olsun, hayır ve güzellikler getirsin.

-Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve ikramın kutlu günü Aşure Günümüz mübarek olsun.

-10 Muharrem Aşure günü kutlu olsun. Kerbelada şehadete yürüyen Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e selam olsun.

-Başka acılarla hatırlamamak, hep güzel kurtuluşlar ve müjdelerle yaşamak dileğiyle, Aşure günü kutlu olsun, hayır ve güzellikler getirsin.

-Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

-Aşure gününüz mübarek, dualarınız kabul olsun. Rabbim aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

-Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz Hayırlı Olsun.