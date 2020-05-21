ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı

ATA AÖF sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi yaptığı açıklamada 'ATA AÖF Bahar dönemi yarı yıl vize sınavı açıklandı' diye duyurdu. Bu gelişme sonrası binlerce öğrenci aldığı puanı öğrenmek için siteye akın etti. İşte detaylar...

ATA AÖF'TEN AÇIKLAMA

Değerli Öğrencilerimiz,

Vize Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Sınav Sonuç İtiraz Kılavuzu için tıklayınız.

ATA AÖF SONUÇLARI