ATA AÖF sınav takvimi belli oldu! ATA AÖF vize sınav giriş ekranı...

ATA AÖF sınavları başladı. 30 Kasım'da başlayan vize sınavlarına üniversitesinin resmi internet adresinden girerek katılabilmek mümkün. İki haftaya yayılmış olan sınavların, koronavirüs nedeniyle online olarak yapılmasına karar verilmişti. ATA AÖF vize sınavı nasıl yapılır?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre online yapılacak sınavların giriş sistemi hakkında da bilgi verildi. Buna göre yapılan açıklamada, ''Sınav sistemimiz 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, her gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Öğrencilerimizin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı Fakültemiz tarafından duyurulacaktır. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

AÖF VİZE SINAV PROGRAMI...

ATA AÖF SINAVI NASIL OLACAK?

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavın nasıl olacağına ilişkin, ''Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da “boş bırak” seçeneğini işaretledikten sonra “Sonraki” butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.'' denildi.

ATA AÖF VİZE SINAV GİRİŞ EKRANI...