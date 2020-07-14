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14.07.2020 - 10:36 |

ATA AÖF sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuç sorgulama

ATA AÖF bahar yarıyıl bütünleme sınav sonuçları açıklandı. Atataürk Üniversitesi müjdeli haberi biraz önce duyurdu. ATA AÖF sonuç sorgulama için aşağıdaki linke tıklayınız.

ATA AÖF sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuç sorgulama

ATA AÖF bahar yarıyıl bütünleme sınavları 9 Temmuz'da sona ermişti. Öğrenciler günlerdir sonuçları merak ediyordu. Atatürk Üniversitesi bu heyecanlı bekleyişe son verdi ve sonuçları ilan etti. İşte ATA AÖF'ten yapılan açıklama:

2019-2020 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Değerli Öğrencilerimiz,

Bütünleme Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Sınav Sonuç İtiraz Kılavuzu için tıklayınız.

 

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