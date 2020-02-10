ATA AÖF bütünleme sınavı 1-2 Şubat tarihinde gerçekleşti. Özellikle mezun olmaya yakın adaylar sonuç tarihine kilitlenmiş vaziyette... Yeni haftanın ilk gününde sık sık "ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF'ün sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?" soruları soruluyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleşen ATA AÖF sınavlarının sonuçları ile ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. Sınav sonuçları genellikle 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre sonuçların 17 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.