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10.04.2020 - 21:17 | | Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Atatürk'e ve Mevlana’ya hakaret etmişti! Tutuklandı

Atatürk'e ve Mevlana’ya ve Konyalılara hakaret eden Stand Up'cı İstanbul’da yakalandı. Emre G. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atatürk'e ve Mevlana’ya hakaret etmişti! Tutuklandı
Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Sosyal medya hesabından paylaştığı stand-up videosunda Atatürk, Mevlana ve Konyalılara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Emre G. İstanbul’da yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoyla ilgili gelen tepkiler üzerine başlattığı soruşturmada geçen hafta Mevlana, Şems Tebriz-i, ile Konyalılara ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle video paylaşımını hazırlayıp paylaşan Emre G. isimli şahıs hakkında soruşturma başlatıp yakalama kararı çıkarmıştı.

“Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar” hakkındaki yasaya muhalefetten, “Kişinin hatırasına hakaret" ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçları kapsamında hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilen şüpheli Emre G.nin Kadıköy'de bir adreste kaldığını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde belirlenen adrese düzenlediği baskınla kendisini yakalayıp gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Çıkartılan yakalama ve gözaltı kararının ardından Emre Günsal, İstanbul'da gözaltına alındı. Konya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu yapılan Emre Günsal, Konya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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