‘Ateş böceği’nde hedef 1 milyon

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete dikkat çekmek üzere 25 Kasım’da başlatılan ve 10 Aralık’a kadar süren Karanlığı Aydınlat kampanyası, 238 binden fazla kişiye ulaştı. “Sen de bir ateş böceği yak, karanlığı aydınlat” sloganıyla başlatılan kampanya, 2021 yılında da devam edecek. Hedef 1 milyon kişiye ulaşmak.

Kampanyaya destek büyürken, 68 binden fazla kullanıcı da BM Kadın Birimi tarafından hazırlanan interaktif testi çözerek siber şiddet hakkında farkındalıklarını artırdı.

Kampanyayla ilgili açıklama yapan UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, Karanlığı Aydınlat kampanyasının siber şiddet hakkında farkındalığı artırmayı hedeflediğini belirterek şunları söyledi: “Yanıp sönen ışıklarıyla birbirleriyle iletişim kurarak karanlığı aydınlatan ateş böceklerinden ilham alan kampanyamız, Türkiye ve küreselde bir çevrim içi dayanışma hareketi yarattı. Hedefimiz, siber şiddet türleri ve etkileri hakkında bilinçlendirmek.” BM Kadın Birimi, herkesi 1 milyon ateş böceğinden biri olmaya ve toplumsal cinsiyete dayalı siber şiddete karşı dayanışma hareketine katılarak karanlığı aydınlatmaya çağırıyor.

Milliyet’ten DESTEK

İsveç tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla finanse edilen kampanyanın medya destekçisi, BM Kadın Birimi küresel medya birliği Media Compact üyesi olan Milliyet gazetesiydi. 16 Günlük Aktivizm boyunca birçok kurum, şirket, belediye, sanatçı, gazeteci ve sosyal medya fenomeni bu anlamlı kampanyaya destek verdi.