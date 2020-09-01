AUZEF ikinci üniversite önlisans ve lisans programları belli oldu! Başvurular...

AUZEF ikinci üniversite lisans ve önlisans programları açıklandı. İkinci üniversite kapsamında başvuru yapmayı düşünen adaylar 1-30 Eylül tarihleri arasında başvuru işlemlerini yapabilecek.

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ DE AÇIKLANDI!

AUZEF'e kayıtlı olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri ise 14-18 Eylül tarihleri arasında alınacak.

AUZEF'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarında halen öğrenci ya da bu yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil),

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler,

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir