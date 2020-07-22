AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları biter bitmez gözler sonuçlara çevrildi. Bir önceki online sınavın sonuçları 3 gün içinde açıklanmıştı. Bu nedenle heyecan had safhada... Peki, AUZEF sonuçları açıklandı mı?

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınav sonuç tarihi için İstanbul Üniversitesi'nden yapılmış bir açıklama yok. Bir önceki sınavın sonuçları 3 gün içinde açıklanmıştı. Şimdi gözler 23 Temmuz'a çevrilmiş durumda...