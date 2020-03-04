Avukata kurşunun arkasından el değiştiren 2 bin konutluk çekişme...

FERİT ZENGİN / İstanbul

Bakırköy Osmaniye'de 4 Ekim'de akşam saatlerinde Bakırköy adliyesinde görülmekte olan bir duruşmasından çıktıktan sonra evine gitmek üzere aracıyla yola çıkan Avukat Erzat Çiftçi, Osmaniye mahallesi Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde seyir halindeyken aracına motosikletle yaklaşan 2 saldırganın silahlı saldırısına uğramıştı. Kafalarında kask bulunan 2 saldırgandan birisi motosikleti kullanırken, diğeri çıkarttığı silahla Avukat Çiftçi'nin içerisinde bulunduğu 34 KA 4512 plakalı araca 5 el ateş edip olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirmişti. Akşam saat 17.00 sıralarında meydana gelen saldırı sonrası genç avukat, aracın camını delip karnına ve baldırına saplanan 2 kurşunla yaralı şeklide hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, polis olay sonrası başlattığı soruşturmada plakasız motosikletle saldırıyı düzenleyen 2 tetikçinin izini sürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri güvenlik kameraları üzerinde yaptığı 5 aylık bir araştırma ve inceleme sonrasında saldırıyı gerçekleştirdiğini belirlediği 2 tetikçiyi 5 gün önce düzenlediği gece yarısı baskınıyla yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyette sorguya alınan ve suçlarını itiraf eden 2 tetikçinin verdiği ifade doğrultusunda kendilerini para karşılığında suça azmettirdiği belirlenen müteahhit Medet Anlı ile 47 adamı da bir gece sonra İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli ve Kağıthane ilçeleriyle, Mersin ve Muğla illerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanıp gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramalarda 13 silah, 1866 mermi, çelik yelek ve çok sayıda değerli evrak ele geçirilip el konan ve emniyette sorguya alınan çetenin elebaşı olarak gözaltına alınan Medet Anlı'nın Hayat Park Gayrimenkul A.Ş.nin resmi olarak sahibi olduğu öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde 5 ayrı proje altında 5 binin üzerinde rezidans ve konut, binin üzerinde ise işyeri ve ofis inşaatı yapan Medet Anlı'nın vurulması yönünde talimat verdiği ileri sürülen Avukat Çiftçi'nin, kendilerinin binlerce dairesini dolandırıcılığın yanı sıra gasp ve yağma yöntemiyle Anlı tarafından ellerinden alındığını iddia eden Eval İnşaat'ın avukatı olduğu tespit edildi.

Ağustos 2018 tarihinden itibaren Medet Anlı'nın şahsında Hayat Park Gayrimenkul ile davalı olan Eval İnşaat yönetim kurulu ve üyeleri, karşı firmayı sahte evrak düzenleyerek dolandırıcılık yapma yönteminin yanısıra, yağma ve gasp yöntemleriyle 2 bin dairenin ellerinden alındığını ileri sürüyor. Polis araştırmasına göre de Eval İnşaatın davacı olduğu Hayat Park Evleri Gayrimenkul A.Ş.nin sahte belgeler düzenleyerek başka şirketlere ait inşaat projelerini kendilerine ait gibi göstererek alıcılara sattıkları tespit edilmiş durumda. Haklarını arayıp evlerini geri almak isteyen insanları, ölümle tehdit edip, silahla yaralayan ve rüşvetle resmi belgede sahtecilik yaptığı belirlenen çetenin emniyetteki sorgusu sürüyor.