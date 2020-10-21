Avukatlık bürosundaki olayda dayak atanlar boksör kardeşler çıktı!

Olay, geçen hafta Esentepe'de bulunan avukatlık bürosunda yaşandı. Aralarında ticaret anlaşmazlığı bulunan ve alacaklı olan milli Kick Boksçu Samet Keser ve kardeşi milli boksör Seyda Keser avukat aracılığı ile anlaşmak için borçlu tarafla avukatlık bürosunda buluştu. Buluştukları avukatlık bürosunda tartışmaya başlayan taraflar kavgaya tutuştu, ancak araya girenler tarafların yumruklu kavgasına engel olamadı.

Çıkan kavgada boksör kardeşlerin öldüresiye dövdüğü Erdem A. ve Ebubekir N.Ö'nün yüzü kanlar içinde kalırken olay polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı kişileri görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada başından ciddi şekilde darbeler alan Erdem A. ve Ebubekir N.Ö'nün ambulans gelene kadar polis aracında bekledi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ambulansa aldıkları yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar daha sonra tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

GÜVENİP GELDİK, SİLAHIMI ALIP DÖVDÜLER

Kavgada yaralanan Ebubekir N.Ö. "Bizi görüşme yapalım diye buraya çağırdılar, avukatlık bürosu olduğu için güvenip geldik, 8 kişi bir anda vurmaya başladı dedi. Darp edilen Erdem A. "Kavga sırasında belimdeki taşıma ruhsatlı silahımı gördüler "Demek buraya silahla geldiniz" diyerek silahımı belimden çektiler. Bizi zaten dövmüşlerdi, ben onlara silah çekmişim gibi dövmeye devam ettiler" diye konuştu.

SİLAH ÇEKTİLER DÖVDÜK

Tartıştıkları kişileri döven boksör kardeşler "Aramızdaki alacak verecek olayını çözmek için avukatlık bürosunda buluştuk, silah çektiler, kavga çıktı dövdük. 8 kişi yok onlar iki kişi biz üç kişiyiz. İkiye iki kavga yaptık araya girenler bizi ayırdı" diye konuştu.

Polis kavgaya karışan boksör kardeşler Samet Keser ve kardeşi Seyda Keser ve yanlarındaki Hakkı Kaya'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Daha sonra adliyeye sevk edilen boksör kardeşler ve yanlarında bulunan Hakkı Kaya adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.