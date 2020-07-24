MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bugün hangi yollar kapalı? 24 Temmuz'da İstanbul'da hangi yollar açık?
ABONE OL
24.07.2020 - 09:11 |

Bugün hangi yollar kapalı? 24 Temmuz'da İstanbul'da hangi yollar açık?

Bugün Cuma namazı ile birlikte Ayasofya Camii ibadete açılacak. Fatih'de bulunan Ayasofya Camii'de kılınacak olan cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Ayasofya'nın bulunduğu çevrede bazı yollar ise trafiğe kapatılacak. İstanbulluların merakla araştırdığı bugün hangi yollar kapalı, 24 Temmuz'da İstanbul'da hangi yollar kapalı sorusun yanıtlarını haberimizde derledik.

Bugün hangi yollar kapalı? 24 Temmuz'da İstanbul'da hangi yollar açık?

Bugün tarihi bir gün...Ayasofya Camii ibadete açılıyor. Cuma namazı kılınarak ibadete açılacak olan Ayasofya camii'ne, Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 imam ve 5 müezzin atadı.

Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.

Atanan müezzinler ise, Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş oldu.

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

Ankara Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan arası çıkan tüm cadde ve sokaklar, Alemdar Caddesi, Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı tünelden sahil istikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk köprüsünden Sirkeci istikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı hipodrom önünden sahil istikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet istikametine, İshakpaşa Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Küçükayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak, Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak, Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyerloti Caddesi Kadırga Caddesi'nden itibaren, Dostluk Yurdu sokak, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane Parkı girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, İmran Öktem Caddesi ve Reşadiye Caddesi."

24 TEMMUZ'DA İSTABUL'DA HANGİ YOLLAR AÇIK?

Alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi güzergâhları trafiğe açık olarak kullanılacak.

Ayasofya'da kalabalık giderek artıyorGelen son dakika haberine göre; Ayasofya Camii'nin açılışı için gelen vatandaşlar sabah namazından sonra bölgeye akın etti. Erken olduğu için alana alınmayan vatandaşlar erken saatte yoğunluk oluşturarak, Ayasofya’ya girişi beklemeye başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün hangi yollar kapalı? 24 Temmuz'da İstanbul'da hangi yollar açık?

Bugün hangi yollar kapalı? 24 Temmuz'da İstanbul'da hangi yollar açık?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Kurban Bayramı ne zaman, bayram ayın kaçında? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, bayram ayın kaçında? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Sıradaki Haber