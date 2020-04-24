Aybüke İsminin Anlamı Nedir? Aybüke Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

İsim seçerken anlamlı olmasına, dini ve milli duygulara hitap etmesine önem veren bir toplumuz. Aybüke anlamı itibari ile güzel alternatifler arasında yer alıyor.



Aybüke Ne Demek?



Aybüke isminin anlamı ay ışığı, ay gibi parlak, ay yüzlü, ay benizli, akılı zeki olarak sıralanabilir. Ayrıca Ayben olarak ta kullanabilir.



Aybüke ne demek: Aybüke Türk Dil Kurumu sözlüğünde Ay gibi güzel, el değmemiş olarak tanımlanır. Sözlükte Aybike olarak geçer. Türkçe kökenlidir. Ülkemizde kız çocukları için tercih edilen bir isimdir.

Aybüke isminin özellikleri arasında duygusal olmaları bulunur. Hatta bazı zamanlarda içe kapanıktırlar. İyi huylu insanlar olmalarının yanında merhametli ve çok şefkatlidirler.



Barışçıl ve dost canlısı insanlar olmaları sevilen insanlar olmalarını sağlar. Başkalarının mutlu olması ile mutlu olan bu insanların daha açık görüşlü olmaya ve kendilerini daha fazla düşünmeye de ihtiyaçları vardır. Düşüncesel ve fiziksel olarak olayların içinde kalmayı severler.



Aybüke İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Aybüke ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmiyor. Tatar ülkelerinin kullandığı Türkçe isimler arasında Aybüke sayılabilir. Türk destanlarında ay, güneş çokça geçer. Bu köklerden türeyen kelimelerde eski Türk kavimleri arasında çokça kullanılan isimler arasında yerini almaktadır.