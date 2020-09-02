Aydın’daki restoranda işlenen cinayette flaş gelişme!

Nazilli'nin kırsal Dallıca Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki içki içilen restorana, cumartesi günü saat 01.30 sıralarında, silahlı saldırıda bunuldu. Restoran işletmecisi Ali Ö. ile çalışanlardan İdris Akyüz'e otomatik tüfekle peş peşe ateş edildi. Akyüz, başı, göğsü ve dizine isabet eden 3 mermiyle ağır yaralandı. Ali Ö. ise saldırıyı yara almadan atlattı. Şüpheli, olay yerine geldiği otomobile binerek, kaçtı.

İş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Akyüz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, şüpheli H.A.İ.'yi (34) yaptığı çalışma sonucu yakaladı. Olayda kullanıldığı belirtilen otomatik tüfek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A.İ. jandarma karakoluna götürüldü.