MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aydın’daki restoranda işlenen cinayette flaş gelişme!
ABONE OL
02.09.2020 - 14:16 | | DHA

Aydın’daki restoranda işlenen cinayette flaş gelişme!

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki restoranda, çalışanlardan İdris Akyüz'ün silahla öldürülmesiyle ilgili H.A.İ. (34), jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Aydın’daki restoranda işlenen cinayette flaş gelişme!

Nazilli'nin kırsal Dallıca Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki içki içilen restorana, cumartesi günü saat 01.30 sıralarında, silahlı saldırıda bunuldu. Restoran işletmecisi Ali Ö. ile çalışanlardan İdris Akyüz'e otomatik tüfekle peş peşe ateş edildi. Akyüz, başı, göğsü ve dizine isabet eden 3 mermiyle ağır yaralandı. Ali Ö. ise saldırıyı yara almadan atlattı. Şüpheli, olay yerine geldiği otomobile binerek, kaçtı.

İş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Akyüz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, şüpheli H.A.İ.'yi (34) yaptığı çalışma sonucu yakaladı. Olayda kullanıldığı belirtilen otomatik tüfek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A.İ. jandarma karakoluna götürüldü.

 

 

 

Eski sevgilisi kabusu yaşattı! "Görüşmek istemediğimi söyleyince..."İzmir'de, Kadriye Esen eski erkek arkadaşı Selami A.'nın casus yazılım ile cep telefonundaki yazışmaları ile görüntülerini ele geçirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Esen'in avukatı Öykü Su Güler, "Bu, özel hayatın gizliliğini tehdit suçunu oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşan kadınlar, öncelikle karakola gitmeliler. Şikayet yapılmazsa kurtulamazlar" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Burdur’dan Antalya'ya kaçak silah getirmeye çalışırken yakalandı!

Burdur’dan Antalya'ya kaçak silah getirmeye çalışırken yakalandı!

Sıradaki Haber