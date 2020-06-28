AYT sınavı saat kaçta sona erecek? Yabancı Dil Testi (YDT) saat kaçta başlayacak?

AYT sınavı saat kaçta sona erecek sorusu sınava giren binlerce öğrenci ve ailesi tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hayalini kurdukları üniversitede eğitim almak isteyen binlerce aday bugün gerçekleştirilecek olan YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testinde ter dökecek. Sınavın başlamasının ardından dışarıda evlatlarını, kardeşlerini bekleyen milyonlarca kişi AYT sınavı saat kaçta sona erecek sorusuna yanıt arıyor. Peki AYT sınavı saat kaçta sona erecek?

AYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/SONA ERECEK?

AYT sınavı 10:15'te başladı. 180 dakika sürecek olan sınav 13:15'te sona erecek

YDT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YDT sınavı 15:45'te başlayacak. 120 dakika sürecek olan sınav 17:45'te sona erecek

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 28 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak