Azerbaycan Nerede? Azerbaycan Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Azerbaycan en önemli Türk devletleri arasında yer almaktadır. Hem stratejik açıdan hem de konum itibariyle de Türkiye'nin en önemli komşu devletleri arasında geliyor. Bu ülke Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktasındaki Kafkasya’da yer almaktadır. Özellikle Güney Kafkasya’nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olarak öne çıkmaktadır.

Azerbaycan Hangi Kıtada Bulunuyor?

En çok merak edilen konular arasında Azerbaycan’ın hangi kıtada yer aldığıdır. Bu ülke Asya kıtasında bulunmaktadır ve Asya'nın batısında yer alır. Doğusunda Hazar Denizi ve Kuzeybatısında Gürcistan yer alan Azerbaycan, batısında Ermenistan ile kuzeyinde Rusya bulunmaktadır. Güneyinde ise İran yer alır. Bölgenin en büyük yüz ölçümüne sahip olan ülke olarak öne çıkan Azerbaycan, Asya kıtasındaki en önemli ve stratejik ülkelerden biridir.

Azerbaycan'ın Türkiye ile yaklaşık olarak 17 kilometre gibi bir sınırı bulunmaktadır. Yani Türkiye'nin komşuları arasında yer alır. Bu sınırı ile beraber ihracat ve ithalat konusunda yine Türkiye'nin stratejik ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. Orta Asya'da yer alan ve en önemli Türk devletlerinden biri olan Azerbaycan’ın başkenti ise Bakü’dür.

Asya kıtasının önemli bir konumunda yer alan Azerbaycan, ticari açıdan aynı zamanda bir köprü görevi üstlenmiş durumdadır. Bu yüzden komşu ülkeleri ile yoğun bir ticari çalışma gerçekleştiren ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir ile Türk devletleri olarak iki ülke arasında yakın ilişkiler söz konusudur. Konum itibariyle Orta Asya'da yer alan ve en yüksek yüksek yüz ölçümüne sahip ülkedir.