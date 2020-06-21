Amcaya, dayıya, dedeye Babalar Günü mesajları ve sözleri...

Babalar Günü'ne özel en güzel mesajlar aratılırken bir yandan da amcaya, dayıya, dedeye Babalar Günü mesajları çekilmeye başlandı. Biz de sizler için en anlamı mesajları derledik.

AMCAYA BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

İyi ki varsın benim dünya iyisi yakışıklı amcam. Babalar Günün Kutlu olsun.

Sen bir Amca değil baba her zaman bir baba gibisin.Babalar günün kutlu olsun.

Yürek dolusu sevgilerimi sunarım Kıymetli Amcam. Babalar günün kutlu olsun.

Çok sevdiğim canım Amcacığım kucak dolusu sevgilerimi sunar, Babalar gününü kutlarım. . .

Sağlık, başarı, aşk, mutluluk kısacası hak ettiğin her şey yeni yaşında seninle olsun.Babalar Gününü Kutlarım.

Gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgili Amcam .Babalar günün kutlu olsun.

Sevgili Amcacım bu kutlu günde ellerinizden öper babalar gününüzü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Yeğenin.

Bir amca düşün tatlı mı tatlı yakışıklı mı yakışıklı. O kim deme sensin amca. İyi ki varsın amca. Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir Amcaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Canım Amcam babalar günün kutlu olsun.

Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her şeyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varlığın bin insana bedeldir. Babalar Günün Kutlu Olsun Amcam.

DAYIYA BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Aslan Dayım, babalar günün kutlu olsun.

Sevgili Dayıcım Babalar gününüzü kutlarım.

Biricik Dayıma sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

Canım Dayım.Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Dünyanın en delikanlı ve en iyi dayısı. Babalar Günün Kutlu Olsun.



Dünyanın en tatlı ve en cana yakın dayısının Babalar günü kutlu olsun.

Bir baba yüz öğretmene bedeldir.Sevgili Dayım babalar günün kutlu olsun.

Sen bir Dayı değil baba her zaman bir baba gibisin.Babalar günün kutlu olsun.

Yürek dolusu sevgilerimi sunarım Kıymetli Dayım. Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi paylaştığım en iyi arkadaşım.Dayım.Babalar günün kutlu olsun.

Çok sevdiğim canım Dayıcığım kucak dolusu sevgilerimi sunar, Babalar gününü kutlarım.

Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.

Dayı Baba yarısı demişler.sen her zaman bir baba gibi oldun.Sevgili Dayım Babalar günün kutlu olsun.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili Dayım. Babalar günün kutlu olsun.

Dayım olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın… Babalar günün kutlu olsun Dayıcım.

DEDEYE BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Babalar Günün kutlu olsun.. Daha nice nice mutlu yıllara canım dedem.

Dünyanın en tatlı tonton dedesi seni çok seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun..

O kadar mutlu ol ki gözlerinden akan yaşlar değerini bilmeyenlere sadaka olsun. Babalar Günün kutlu olsun..Sevgili dedem.

Dünyanın en tatlı dedesinin günü güzel geçsin hayat daima yüzüne gülsün. Babalar Günün kutlu olsun..

Yüce Mevla senin gibi dedeyi bana nasip etmiş. Sonsuz şükürler olsun Allah’ıma. Babalar Günün kutlu olsun..

Sen benim hep esin kaynağım oldun. Babalar Günün kutlu olsun ve seni seviyorum.

Hayatı yenecek kadar güçlü, hayattan beklentilerini alacak kadar umutlu, umudunu yitirmeyecek kadar inançlı, mutlu ve sevgi dolu günler senin olsun. Babalar Günün kutlu olsun..Sevgili dedem.

Dedeler torunları için vazgeçilmez miraslardır. Babalar Günün kutlu olsun. Seni seviyorum dedecim

Babalar günün kutlu olsun! Seninle yaşadığımız onca anıyı, çocukluk hatıralarımı hiçbir şeye değişmem. Senin daima minik torunun olarak kalacağım. Boynuna atlamak özlemiyle Babalar Günün kutlu olsun.. Sevgili dedem.

Biricik aşkım canım dedem. Günün kutlu olsun. Bana en güzel armağan şimdi yanı başında olmaktı, hasretle öperim. Uzaklarda, hep aklımda ve de kalbimde olduğunu sakın unutma.

Ben çok şanslı bir çocuktum çünkü hayallerimi gerçekleştiren hayatıma sihirli pamuk elleriyle dokunan bir dedem vardı. Hayata seni bize verdiği için hep teşekkür edeceğim. Babalar Günün kutlu olsun.. Sevgili dedem.

Ailemizin yakışıklı genlerini bize veren kocaman çınarımız. Seni seviyoruz. Oğullarının ve kızlarının kalbindeki kocaman yeri asla başkası tutamaz dedecim. Seni çok seviyoruz. Babalar Günün kutlu olsun..

Babalar günün kutlu olsun biricik dedecim! Seninle daima gülüp eğlendiğimiz hatıraları geleceğe taşımak çok güzel. Her an yanında olmak özlemiyle, sevgiler!

Hayatta en kıymet verdiğim varlık olarak bana verdiğin sonsuz emeğe minnettarım dedecim. Daima beni sevdiğin için müthiş bir güven duygusuyla büyüdüm. Ayaklarım üstünde durmayı öğrettiğin için teşekkürler. Babalar Günün kutlu olsun.. Sevgili dedem.

Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam dedemiz… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun. Dedecim

Babalığı senden öğrendim, şimdi kendim evlat sahibi olurken hep anılarım aklımda canlanıyor. Beni yetiştirirken attığın her adıma iyi ki diyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle. Babalar günün kutlu olsun dedecim.