MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Babanın evlat isyanı! Böyle evlat olmaz olsun
ABONE OL
01.09.2020 - 09:10 | | İHA

Babanın evlat isyanı! Böyle evlat olmaz olsun

Adana’da bir baba kendisini darp edip minibüsüne de tabanca ile ateş edip kaçan oğlu için “böyle evlat olmaz olsun” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ege Bagatur Bulvarında, sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla birlikle oturan Halil İbrahim D.'ye oğlu Abuzer D. ve yeğeni Mehmet Ali D. tarafından ateş açıldı. Daha sonra araçtan inen Abuzer ve Mehmet Ali D. sopayla Halil İbrahim D.'yi dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheliler kaçtı. Silahtan çıkan mermi ise Halil İbrahim D.'ye ait minibüse isabet etti. Olayın ardından polis şüphelileri yakaladı.

Babanın evlat isyanı Böyle evlat olmaz olsun

Öz oğlu tarafından dövülen ve tabanca ile tehdit edilen baba, "Evden çık diyorum, çıkmıyor. Beni öldürmek istedi, biri oğlum biri yeğenim, bana yapılanı herkes gördü. Böyle evlat olmaz olsun” dedi.

Zanlılar polis merkezine götürüldü

Son dakika... Erdoğan'ın başlattığı açık artırmada 1 kasa balığa servet ödediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı su ürünleri av sezonu açılışında, Giresun'daki sel felaketinden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla açık artırma usulü ile satışa çıkarılan bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... MEZOPOTAMIA HACKERS'a operasyon! 21 kişiye yakalama kararı

Son dakika... MEZOPOTAMIA HACKERS'a operasyon! 21 kişiye yakalama kararı

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nedir? Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, çocukları kimler?

Nihat Hatipoğlu son sağlık durumu nedir? Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, çocukları kimler?

Sıradaki Haber