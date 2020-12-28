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28.12.2020 - 17:12 | | DHA

Camları kalın perdelerle kapattılar! 20 kişi böyle basıldı

Bursa'da, jandarma ekiplerince dün yapılan baskında, bağ evinde eğlence düzenleyen 20 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ile koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kestel Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin kırsal Derekızık Mahallesi’ndeki bağ evinin eğlence mekanı olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bağ evinin dışından yaptıkları incelemede, camların kalın perdelerle kapatıldığını gördü. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde bağ evine baskın düzenlendi. Bağ evinde alkol alıp, eğlenen 6’sı kadın 20 kişi, tespit edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 20 kişiye 3 bin 150’şer lira, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için de 900’er lira olmak üzere toplam 81 bin lira ceza uygulandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan bağ evinin sahibi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Camları kalın perdelerle kapattılar 20 kişi böyle basıldı

 

Camları kalın perdelerle kapattılar 20 kişi böyle basıldı

Camları kalın perdelerle kapattılar 20 kişi böyle basıldı

 

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