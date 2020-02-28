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28.02.2020 - 08:16 |

Son dakika | Bakan Akar ve komutanlardan yaralı askerlere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Son dakika | Bakan Akar ve komutanlardan yaralı askerlere ziyaret

Akar, Taktik Komuta Yeri'ndeki incelemelerinin ardından Dündar ve Küçükakyüz'le Hatay Devlet Hastanesi'ne geçti. Hastaneye gelişinde Vali Rahmi Doğan ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

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