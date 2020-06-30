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30.06.2020 - 16:30 | | DHA

Bakan Albayrak duyurdu: Gülşen Hanım'ın mağduriyeti giderildi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çankırı'da tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin lirası çalınma ihtimaline karşı sakladığı kuzinede yanan Gülşen Hayta'nın mağduriyetinin giderildiğini belirtti.

Bakan Albayrak duyurdu: Gülşen Hanım'ın mağduriyeti giderildi

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.

Bakan Albayrak duyurdu: Gülşen Hanımın mağduriyeti giderildi

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