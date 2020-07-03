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03.07.2020 - 10:59 | | DHA

Bakan Albayrak ve eşi için çirkin paylaşım! Tutuklama kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan D.K.'nın tutuklandığını duyurdu.

Bakan Albayrak ve eşi için çirkin paylaşım! Tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: ​Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı. 

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Silivri'de baz istasyonlarının akülerini çalan hırsız yakalandı!İstanbul’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, son dönemde baz istasyonlarının akülerini çaldığı tespit edilen bir şahıs yakalandı. Bir baz istasyonundan 16 akünün çalınması üzerine başlatılan operasyonda, 37 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Aramalarda, 623 akü ve çok miktarda kablo ele geçirildi.
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