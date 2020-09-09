Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu

Albayrak, Twitter hesabından Öztrak'la konuya ilişkin telefonda görüştüğünü belirterek, şu paylaşımda bulundu:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sayın Faik Öztrak ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum."