09.09.2020 - 19:46 | | AA
Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a geçmiş olsun dileklerini telefon görüşmesinde ilettiğini bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından Öztrak'la konuya ilişkin telefonda görüştüğünü belirterek, şu paylaşımda bulundu:
"Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sayın Faik Öztrak ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum."
Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 9, 2020
En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim.
Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum.
Adana Valisi'nden orman yangını açıklamasıAdana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Belemedik Mahallesi'nde bazı evler tahliye edildi.Adana Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarında 6 helikopter ile 2 uçağın kullanıldığını, çalışmalara Adana Büyükşehir Belediyesi ve çevre illerin belediye itfaiye ekiplerinin de destek verdiğini belirtti. Elban, "Rüzgar nedeniyle yangını kontrol etmekte güçlük yaşanıyor. Yangın şu an Yenikonacık mevkisinde devam ediyor. Yangında can kaybı bulunmuyor." dedi.