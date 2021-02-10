Bakan Koca açıkladı! Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Üniversiteler bahar döneminde yüz yüze eğitime başlıyor mu sorusuna yanıt Bakan Fahrettin Koca'dan geldi. Kısa süre önce YÖK, Sağlık Bakanlığı'na yazı göndererek üniversitelerin açılmasına yönelik tavsiye kararını istemişti. Ardından YÖK bir anket başlatarak uzaktan eğitimin değerlendirilmesini yapacak. Böylelikle üniversitelerin bahar dönemi planları da netlik kazanabilecek. İşte, üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin detaylar...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yüksek öğretim kurumlarının yüz yüze eğitime geçişine ilişkin bir anket çalışmasını başlattıklarını bildirmişti. Buna göre, "Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla 'öğrenci' ve 'akademisyenlerimize' yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. Yeni YÖK olarak, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Üniversitelerin açılacağı tarih hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından merak edilirken, YÖK tarafından henüz kesin bir tarih verilmedi.

ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİ AÇILIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Şubat Bilim Kurulu toplantısı sonrası üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Koca, ''Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız.'' dedi.