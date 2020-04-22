MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı
ABONE OL
22.04.2020 - 16:05 | | DHA

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı, şenliğiniz daim, bayramımız kutlu olsun çocuklar" mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel hazırladığı kutlama programı için bir tanıtım videosu hazırlandı. TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlanan 25 saniyelik videoda Bakan Ziya Selçuk, 23 Nisan kutlamalarını bekleyen çocuklara seslendi. Bakan Selçuk, "Evet çocuklar, heyecanla o günü beklediğinizi biliyorum. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Sizler için harika bir program hazırladık. Büyük güne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıldönümüne sadece 1 gün kaldı. 23 Nisan'da evlerimizde şenliğe var mısınız?" ifadelerini kullandı. Videoda, EBA TV’de yayınlanacak bayram programlarına ait kısa görüntüler de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ayrıca Twitter hesabından videolu bir 23 Nisan mesajı paylaştı. 23 Nisan 100’üncü Yıl Marşı’nın fonda duyulduğu videoda 9 çocuğun Türk bayrağını elden ele taşırken görüntüsü yer aldı. Bakan Selçuk, mesajında "Evde olmamız bayrağımızı elden ele taşımayacağımız anlamına gelmiyor, uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı, şenliğiniz daim, bayramımız kutlu olsun çocuklar" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir: Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmişCüneyt Özdemir, Türkiye'deki corona virüs ölümleriyle ilgili New York Times'ın yaptığı habere sosyal medya kanalından tepki gösterdi. Özdemir, ‘Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş. Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz’ dedi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

213 Nerenin Telefon Kodu? +213 Hangi Ülkeye Ait?

213 Nerenin Telefon Kodu? +213 Hangi Ülkeye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

74/a Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 74/a Cezası Ne Kadar? (2020)

74/a Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 74/a Cezası Ne Kadar? (2020)

Sıradaki Haber