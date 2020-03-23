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23.03.2020 - 14:07 | | AA

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimin süresine ilişkin karar en kısa zamanda açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağına ilişkin, "Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Bu nedenle, bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." dedi.

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimin süresine ilişkin karar en kısa zamanda açıklanacak

A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Selçuk, uzaktan  eğitimin uzayıp uzamayacağına ilişkin soru üzerine, Milli Eğitim Bakanlığının bu  kararı kendi başına almadığını belirtti.

Bunun Türkiye ile ilgili bir mesele olduğunu vurgulayan Selçuk, konuyu  hassasiyetle takip ettiklerini ve Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde  olduklarını söyledi.

Selçuk, "Bilim Kurulu'nun önerileri var, yani süreç şu şekle doğru  evriliyor, şu tedbirler alınması gerekir' diye. Çok kısa bir zaman içerisinde  bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Ama bu süreç, toplumu da dünyayı da  oldukça zorluyor. Bu nedenle bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir  değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda  açıklayacağız." diye konuştu.

Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün ve yarın  görüşeceklerini vurgulayarak, sonrasında Bilim Kurulunun verileri üzerinden  değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

Okulların hemen açılması veya bu sürecin uzamasına ilişkin tüm  senaryoların hazır olduğuna işaret eden Selçuk, liselere ve üniversiteye geçiş  sınavlarına ilişkin soru üzerine şu bilgileri verdi:

"LGS, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili. YKS ise ÖSYM ve YÖK ile  ilgili. LGS ile ilgili biz ilkesel olarak sınavların zamanında yapılmasını çok  önemseriz. Çünkü sınava hazırlık bir maraton koşusudur ve belirli stres  basamaklarından geçilerek yaşanır. Dolayısıyla öğrencilerimizin sınava  hazırlıklarıyla ilgili bir değişiklik, başka streslere yol açabilir. Prensip  olarak biz sınavı zamanında yapmak isteriz. Ama koşullar başka bir şey  gerektirirse diye bu yüzden 3 ayrı sınav senaryosu da  var. YKS ile ilgili kararı  da tabii ki de YÖK ve ÖSYM verecek. Onlarla da istişare içerisindeyiz."

Sınavların online olarak yapılıp yapılamayacağına ilişkin soru üzerine  Selçuk, bu çapta bir büyük sınavı online olarak yapabilecek bir alt yapının  bulunmadığına değindi.

Bakan Selçuk, "Sınavların uzaktan yapılması söz konusu değil." dedi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN DURUMU

Ücretli öğretmenlerin maaşlarına ilişkin çalışmaları olup olmadığının  sorulması üzerine Bakan Selçuk, ücretli öğretmelerin girdiği ders başına ücret  aldığını anımsattı.

Selçuk, "Şu an bir kriz var böyle bir durumda çözüm üretilebilir mi?  Şu anki mevzuatta bu görülmüyor. Türkiye'de esnaf, sanatkar, işletmeciler,  sanayiciler herkes kendi katmanında bazı sıkıntılar yaşıyor. Cumhurbaşkanımız  büyük bir paket açıkladı. Bu paketin ayrıntılı, teknik çalışmalarını uzmanlar  yapıyor. Biz, değerlendirmeleri, teknik açıklamaları, bunun hukuksal karşılığını  netleştirelim ondan sonra bu konularla ilgili açıklamalar peyderpey yapılır."  ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, koronavirüs salgının sona erdikten sonra da televizyon  ve EBA üzerinden öğrencilere destek vermeyi sürdürüceklerine dikkati çekti.

Özel okullara gidilmediği halde ücret verildiğinin anımsatılması  üzerine Ziya Selçuk, "Özel okullara, şunu yapın ya da bunun yapın' demek hukuksal  bir karar içerisinde olmalı. Bizde bu konuda teknik olarak çalışıyoruz ve tüm  paydaşlarla irtibat halindeyiz." diye konuştu.

 

 

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