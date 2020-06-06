Son dakika SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ± Maskeyi neden gÃ¶zÃ¼ne taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Dr. Fahrettin Koca'nÄ±n, 4 Haziran'da sosyal medya hesabÄ±ndan "SÄ±fÄ±r yeni vaka hedefine ulaÅŸmak iÃ§in, riske karÅŸÄ± uyanÄ±k olalÄ±m: VirÃ¼s, aÄŸÄ±z ve burun yoluyla bulaÅŸÄ±yor.

AÄŸÄ±z veya burun aÃ§Ä±k kalÄ±rsa, maske takmÄ±ÅŸ ama gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ gerÃ§eÄŸe kapatmÄ±ÅŸ oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarÄ±larÄ± dinleyelim" notu ile maskeyi gÃ¶zÃ¼ne takmÄ±ÅŸ ve otobÃ¼ste yolculuk eden bir gencin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Sosyal medyada gÃ¼ndem olan paylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan o kiÅŸinin Mersin'in Toroslar ilÃ§esinde market iÅŸleten 1 Ã§ocuk babasÄ± Hamza TatlÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hamza TatlÄ±, "GÃ¼nde 19 saat Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum ve Ã§ok yoruluyorum. Cam kenarÄ±nda otururken gÃ¶zÃ¼me gÃ¼neÅŸ gelince bir anlÄ±k refleksle maskeyle gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kapattÄ±m. OtobÃ¼se binerken maskem aÄŸzÄ±mdaydÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ±m doÄŸru bir davranÄ±ÅŸ deÄŸil biliyorum" dedi.

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