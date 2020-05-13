Bakanlık duyurdu! 30 kutu... Mağaraya gizlenmiş halde bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi" denildi.





