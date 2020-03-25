Bankalar ne zaman açılıyor 2020? | İşte banka çalışma saatleri | Yapı Kredi,Teb ve Denizbank saat kaçta açılıyor?

Türkiye Bankalar Birliği bankaların çalışma saatleriyle ilgili yeni kararını açıkladı. Corona virüsü salgının yayılmasını önlemek için bankaların çalışma saatleri değiştirildi. Banka çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmesiyle birlikte yeni çalışma saatleri ise bankaya gidecek vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte bankaların yeni çalışma saatleri…

BANKALARIN MESAİ SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye ararı aldı.

TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında ise yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak yer aldı.

Bankalar Birliği'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir, bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınabilecektir, yüksek rikli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.

Müşterilerimizin bankaların açıklamalarını takip etmeleri, işlemlerinde dijital kanalları kullanmaları salgınla mücadeleye çok önemli destek olacaktır.

Kamuoyunun, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından zorunlu görülen bu önlemleri ve uygulamaları anlayışla karşılayacağına, bu sayede salgının yayılmasının önlenmesine birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyoruz

Kamuoyunun bilgisine sunulur

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

YAPI KREDİ

Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için alınan koruyucu önlemler çerçevesinde, dünden itibaren tüm şubelerinden hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini belirtti.

Banka, tüm eğitimleri, toplantıları, etkinlik ve organizasyonları, seyahat gerektiren çalışmaları ikinci bir karara kadar erteledi.

TEB

Şubelerden 12-00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başlayan banka, şube içerisi ve bekleme alanlarını düzenli olarak hijyenik malzemelerle temizleyerek sağlıklı bir ortam sağlıyor. Banka, ATM'lerde günlük para çekme limitini geçici olarak 3 bin liraya yükseltti.

QNB FİNANSBANK

Müşterileri ve çalışanlarının sağlığını korumak için şube çalışma saatlerini düzenleyen banka, hafta başından itibaren tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

DENİZBANK

12.00-17.00 saatleri arasında şubelerden hizmet verecek olan DenizBank, bankacılık işlemlerinin 7/24 MobilDeniz, internet şubesi, DenizKartım ve fastpay gibi dijital kanallardan, ATM'lerden veya 0850 222 0 800'ü arayarak iletişim merkezlerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.