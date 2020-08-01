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01.08.2020 - 12:43 |

Bayram süresince toplu taşıma ücretsiz mi? Metrobüs, Metro, Otobüs ve Vapur seferleri ücretsiz mi yapılıyor?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramını İstanbul'da geçiren binlerce vatandaş ilk gün yaşanan kurban kesimi et paylaşımı telaşının ardından bugün İstanbul'un tadını çıkaracak. İBB tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı süresince toplu taşımanın ücretsiz olduğu açıklaması yapıldı. Peki Metrobüs, Metro, Otobüs ve Vapur seferleri de ücretsiz olarak mı yapılacak?

Bayram süresince toplu taşıma ücretsiz mi? Metrobüs, Metro, Otobüs ve Vapur seferleri ücretsiz mi yapılıyor?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2020 Kurban Bayramında korona virüs tedbirleri altında geçiriliyor. Kurbanlarını ilk gün kesen ve İstanbul'da bayramı geçiren binlerce vatandaş Bayram süresince toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna da yanıt aramaya devam ediyor. İBB tarafından gelenekselleşen bayram süresince toplu taşımanın ücretsiz olarak vatandaşlara sunulması geleneği bu yılda devam ediyor.

Metro, Metrobüs, Otobüs gibi İBB'ye bağlı olan iştiraklerin yanı sıra Marmaray ve Başkent Ray'da bayram süresince ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

Kurban Bayramı süresince İBB Şehir Hatları Vapurları da hizmetlerine ücretsiz olarak yapacaklarını duyurdu.

Ayrıca Büyükada'da kullanılmaya başlanan elektrikli minibüslerde bayram süresince ücretisz olarak halka hizmet vermeye devam edecek. Bayram sonunda ise Ada kartı olanlar 3,5 TL İstanbul Kart'ı olanlar ise 12 TL karşılığında elektrikli minibüslere binebilecek

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