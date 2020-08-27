Belediyeden ve MEB’den açıklama! Çocuk kitabında tecavüz ibaresi

Yazar Musa Dinç'in, Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan 'Gül ve Düşün' isimli kitabında, 'kurnaz tilki' karakterinin, ‘bozayı' karakterine tecavüz cümlelerinin olduğu ortaya çıktı. Datça Kültür Sanat ve Dayanışma Grubu'ndan psikolog Sedat Yağcıoğlu, Twitter ve Facebook hesaplarından, kitabın kapağını ve tecavüz ifadelerinin yer aldığı satırları paylaştı. Yağcıoğlu'nun paylaşımını çok sayıda kişi de destek verip, yazarı ve kitabını eleştirdi. Yazarın, çeşitli fuarlara katılarak, kitaplarını imzaladığı da ortaya çıktı.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Bakanlıktan, bugün medyaya yansıyan "Gül ve Düşün" isimli hikaye kitabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ve Milli Eğitim Bakanlığına yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Milli Eğitim Bakanlığı, yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, hikaye kitabı kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın bilgilendirmesinde "Gül ve Düşün" isimli kitabın MEB onaylı olmadığı vurgulandı.

Eğitim-Bir-Sen, yüz kızartıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle "Gül ve Düşün" isimli kitabın yazarı Musa Dinç ve yayınevi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

'YAZARLA TÜM İLİŞKİLERİN KESİLMESİNE KARAR VERDİK'

Datça Belediyesi Basın Yayın/ Sosyal Medya ve Bilgi İşlem Sorumlusu Osman Akın da söz konusu kitabın yazarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Söz konusu yazarın 19-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenledikleri 2. Datça Kitap Fuarı'na katılıp, kitaplarını imzaladığını hatırlatan Akın, "Geçen yılki kitap fuarımıza, 50 yazar davetliydi. Fuar tertip komitesinden Aydın Şimşek'in, 'yerel yazarlara destek' önerisi doğrultusunda Marmaris'te yaşayan Musa Dinç 51'inci yazar olarak fuara konuk kabul edildi. Geçen yıl ne yazık ki bu durum fark edilmemiş. Bugün durum ortaya çıktıktan sonra yazarla tüm ilişkilerin kesilmesine, bundan böyle hiçbir etkinliğimize çağrılmamasına karar verdik. Kendisini kınıyoruz" dedi.