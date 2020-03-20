Benzin ve Motorin fiyatlarında son durum ne? EPGİS tarafından yapılan son indirimin ardından benzin fiyatları kaç lira oldu?

Petrol fiyatlarına corona virüsü darbesi sürüyor. Dün petrolün varil fiyatı 2003 yılından bu yana en düşük rakamı görerek 24 dolara gerilemişti. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından EPGİS tarafından Benzin ve Motorin fiyatlarında 20 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden indirime gidildi. Peki benzin ve motorin'in litre fiyatı ne kadar oldu?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya indi

Buna göre Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya indi

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.