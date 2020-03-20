Benzin ve Motorin fiyatlarında son durum ne? EPGİS tarafından yapılan son indirimin ardından benzin fiyatları kaç lira oldu?
Corona virüsü nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından EPGİS benzin ve motorin fiyatların 20 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 16 kuruş Motorin'de 20 kuruşluk bir indirime gidildiğini duyurdu. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından yaşanan indirimlerin ardından vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşlte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatlarına corona virüsü darbesi sürüyor. Dün petrolün varil fiyatı 2003 yılından bu yana en düşük rakamı görerek 24 dolara gerilemişti. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından EPGİS tarafından Benzin ve Motorin fiyatlarında 20 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden indirime gidildi. Peki benzin ve motorin'in litre fiyatı ne kadar oldu?
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya indi
Buna göre Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya indi
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.