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27.03.2020 - 14:56 |

Berat Kandili ne zaman? 2020 Kandil tarihleri

Mübarek üç ayların içerisinde yer aldığımız şu günlerde müminler tarafından kandil tarihleri araştırılmaya devam ediyor. 2020 yılı içerisinde üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili idrak edildi. Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak eda edilirken şimdilerde Berat Kandili ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 dini günler takvimi...

Berat Kandili ne zaman? 2020 Kandil tarihleri

Berat Kandili ne zaman sorusu müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mübarek üç ayların içerisinde yer aldığımız şu günlerde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında 2020 kandil günleri geliyor. Üç ayların başlamasının ardından Regaip ve Miraç Kandilini geride bıraktık. Önümüzde ise Berat Kandili gecesi var. Peki Berat Kandili hangi güne denk geliyor. İşte 2020 Kandili günleri...

BERAT KANDİLİ HAKKINDA

Berat Kandili, (Berâet Kandili), İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Bir kısım Müslümanlar bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

2020 yılında Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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