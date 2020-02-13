Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor dizisinin çekildiği Berhayat Hastanesi hangi ilçede?

Berhayat Hastanesi nerede sorusu Mucize Doktor dizisi izleyicileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dizinin ekrana geldiği saatlerde Berhayat Hastanesi nerede, İstanbul'un hangi ilçesinde yer alıyor soruları dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Berhayat Hastanesi nerede? İstanbul'un hangi ilçesinde çekimleri yapılıyor?

MUCİZE DOKTOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisindeki hastane İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR - BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?

Mucize Doktor dizisinde kullanılan hastane, İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Medical Park Hastanesi'nde çekiliyor.

'Berhayat' ismi diziye uyarlanmış olup, gerçeği yansıtmıyor.