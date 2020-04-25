Berra İsminin Anlamı Nedir? Berra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Arapça kökenli bir isim olarak öne çıkan Berra, Türkçede yer alan ve yerleşmiş şekilde beğeni toplayan isimler arasındadır. Birden fazla anlamı ile beraber geniş bir tabir üzerinden ifade edildiğini söylemek mümkün. Kız çocukları için son dönemlerdeki en yakışan isimlerden biridir.

Berra Ne Demek?

Bera değişik anlamları üzerinden kullanılan özel bir isimdir.

- Doğru sözlü,

- Hayır işleyen kişi,

- Bereketli olan,

Bu anlamları üzerinden kız çocukları için keyifle kullanabilecek en güzel isimler arasında yer almaktadır. Daha çok tek başına kullanılması ile birlikte farklı isimlerle de güzel bir anlam taşımaktadır.

Berra Kur’an’da Geçiyor mu?

Bera ismi son dönemlerin en popüler adları arasında yer almaktadır. Özellikle okunuşu ve telaffuzu ile birlikte dini içerikli anlama üzerinden de özel bir ifade taşıyor. Pek çok kişi bu yüzden internet üzerinden Berra isminin Kur'an'da geçip geçmediğini öğrenmeye çalışmaktadır. Bera ismi Kur'an'da geçer.

Üstelik Berra isminin Kur'an'daki anlamı ‘Temize çıkarılmış’ olarak bilinmektedir. Kur'an'da Ahzap suresi 69. ayette yer alır.