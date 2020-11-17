Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, koronavirüse yakalandı

Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından Ayca, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kaymakam Ayca, "Tedbir amaçlı yaptırdığım Kovid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi. Evde dinleniyorum. Benimle yakın tarihte temasta bulunan herkesin kendilerini de izole etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum ve dualarınızı bekliyorum." ifadesini kullandı.