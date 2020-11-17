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17.11.2020 - 11:37 | | AA

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, koronavirüse yakalandı

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, koronavirüse yakalandı

Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından Ayca, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kaymakam Ayca, "Tedbir amaçlı yaptırdığım Kovid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum iyi. Evde dinleniyorum. Benimle yakın tarihte temasta bulunan herkesin kendilerini de izole etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum ve dualarınızı bekliyorum." ifadesini kullandı.

Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleriEdirne'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.
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