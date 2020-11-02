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02.11.2020 - 16:26 | | DHA

Bıçakla öldürülen gencin katili çocukluk arkadaşı çıktı!

Aydın’ın Didim ilçesinde, evinin bulunduğu sokakta, sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Deniz Çınar'ın (23) katil zanlısı, çocukluk arkadaşı Ahmet Ö. (22) çıktı. Jandarmadaki ifadesinde arkadaşını kendisini ittiği için öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Ö., adliyeye sevk edildi. 2 arkadaştan geriye ise birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Bıçakla öldürülen gencin katili çocukluk arkadaşı çıktı!

Akyeniköy Mahallesi'nde kurulan semt pazarına saat 04.00 sıralarında gelen pazarcılar, yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü saptanan kişinin, demir doğrama atölyesinde işçi olarak çalışan Pınar Sokak'ta dedesi ve anneannesi ile birlikte yaşadığı saptanan Deniz Çınar'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araştırma başlatan jandarma ekipleri, Çınar'ın cansız bedeninin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden olay anında sokakta olduğu belirlenen Çınar'ın çocukluk arkadaşı Ahmet Ö., gözaltına alındı. Ahmet Ö., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, "Olay akşamı alkolüydüm. Deniz Çınar ile tartıştık. Beni itince sırtından bıçakladım. Kendisiyle çocukluk arkadaşıyız. Evlerimiz aynı sokakta. Bıçakladıktan sonra, kan geldiğini görünce paniğe kapılıp, kaçtım. Çok pişmanım" dedi. Ahmet Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Deniz Çınar'ın katili Ahmet Ö. ile birlikte çektirdiği fotoğraf çıktı.

İzmir’de yürek ısıtan görüntüİzmir’de depremde hasar gören bir apartmanın kontrollü yıkımı esnasında polislerin çadırda kalan çocuklarla ilgilenip dikkatlerini başka yöne çekmesi yürekleri ısıttı. Polis memurları, çadır içerisinden bakan çocukların enkazın bulunduğu apartman arasındaki görüş açısını kapattı, sohbetleriyle de onları güldürdü.
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