Bilim Kurulu’nu kızdıran görüntüler! ‘Görüntüler hepimizi üzdü’

İki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte market ve fırınların önünde önceki gece yaşanan kalabalık, koronavirüsle mücadele eden sağlık uzmanlarının tepkisine neden oldu. Sosyal mesafe önlemlerinin hiçe sayıldığı birkaç saat nedeniyle vaka sayısının artacağını belirten uzmanlar, vaka oranlarında yakalanan yatay eğrinin de bozulabileceği endişesini dile getirdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Bir saat içerisinde ne maske kaldı ne eldiven! Tüm kurallar çiğnendi. Sayın bakanımızın 30 günlük emeğinin kola ve ekmek için heba olması üzücü. İnşallah önümüzdeki hafta hastalık pik yapmaz. Lütfen panik yapmayın, korkacağınız birşey yok” ifadelerini dile getirdi.

‘Umarım vakalar artmaz’

Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (ESCMID) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül de, görüntülerin Kovid-19 salgını sürecindeki en olumsuz tablo olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Plansız şekilde getirilen yasaklama, birçok emeğin boşa harcanmasına neden oldu. Ortaya çıkan görüntüler hepimizi derinden üzdü. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması umarım vaka sayılarını arttırmaz. Önümüzdeki Çarşamba ile Cuma arasındaki vaka sayılarına dikkatlice bakmalı. Hasta rakamlarında artış olursa, yaşanan panik ve sosyal mesafenin hiçe sayılması birinci nedendir.”

Şekerleme için yapılır mı?..

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan ise, “Bilim dünyası olarak isteğimiz Kovid-19 eğrisinin yatay seyretmesiydi. Son bir haftadır yatay eğri çizgisinde ilerlediğimizi düşünürken, ortaya çıkan panik ve kargaşa görüntüleri maalesef hiç iyi olmadı. Ülke genelindeki yatak ve sağlık çalışan sayılarımız belli. Cuma günü oluşan tablo virüs yayılımının hızlanacağını düşündürdü. Uyumadan, ailemizi göremeden çalışırken, gazlı içecek veya şekerleme için kuyruğa giren insanlarımızı görmek gerçekten de bizleri yaraladı. Sadece iki günlük bir kısıtlama için böylesi bir panik havası şaşırtıcı. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Toplum bilinci ile hareket etmeliyiz. Bundan sonraki süreçte yatay eğri grafiği çok zorlaşacak. Cuma akşamı ortaya çıkan görü.ntüler hızlı vaka artışına neden olabilir” dedi.

Ne maske, ne sosyal mesafe kaldı

İçişleri Bakanlığı’nca, 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasından önce fırın ve market önlerinde larda uzun kuyruklar oluşurken sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bir çok vatandaşın da maske takmadığı görüldü. Başkentte de, sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, market ve fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.Bazı vatandaşlar, başta fırınlar olmak üzere market ve benzin istasyonlarına akın ederken, polis ekipleri, sosyal mesafenin korunması için vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.

Bursa’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Yasağın uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Adana’da fırına giden Suriye uyruklu Abdullah Şavi (23), ekmek sırasında kavga ettiği yaşı küçük Suriye uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Zonguldak’ta da aynı manzara yaşandı. Fırın önlerinde kuyruklar oluştu. Mahallelerdeki marketler yasak kararının ardından kepenklerini açtı. Polis ekipleri, alışveriş yapmak isteyen vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Şanlıurfanın Siverek ilçesinde yağmura rağmen oluşan uzun ekmek kuyruklarında sosyal mesafeye uyulmadı. Pide fırınları önünde oluşan 1 kilometrelik ekmek kuyruğuna maskesiz vatandaşlar dikkat çekti.

Gaziantep’te vatandaşlar fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, trafiğin durma noktasına geldiği kentte vatandaşlara sosyal medya hesabından “Arkadaşlar, Allah rızası için abartmayın! Altı üstü 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Zorunlu ihtiyaçlarınızı temin edeceğiniz yerler planlanıyor. Lütfen evlerinize gidi” diyerek sitem etti. - HABER MERKEZİ

‘Kendilerini izole etmeliler’

Bilim Kurulu üyeleri sosyal izolasyonu hiçe sayan görüntülerin riski arttırdığı görüşünde.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap “Türkiye’nin her yerinden benzer haberler geliyor. İnsanlar şu anda sosyal mesafeyi bir kenara bırakmış durumda. Hafta sonu erzaksız kalmamak, ekmeksiz ve susuz kalmamak için çok yakın bir vaziyette saatler geçirecek durumdalar. Ne yazık ki sokağa çıkma yasağından fayda yerine tam tersi yeni kişilerin hastalanması, odak haline gelmesi gibi bir zararla çıkma olasılığımız söz konusu. Uygulama çok yanlış oldu gibi görünüyor. Önceden nasıl uygulanacağı insanlara anlatılsa, daha sonra hangi günlerde uygulanacağı söylense bunlar yaşanmazdı” diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü salgınla ilgili durumun son 4-5 gündür iyi gittiğini, iyi haberlere sevindiklerini hatırlatarak “Bir kırılma noktasına geldiğimizi düşünüyorum ve sokaklara taşan insanların hastalığı bulaştırmasının önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde bir bedelinin olacağını düşünüyorum” dedi. “Bu durum bizim iyi beklentilerimizi baltaladı” ifadesini kullanan Özlü, katıldığı bir TV yayınında, “Umarım olmaz ama bunun mutlaka etkisi olacaktır. Halkımız önceki akşam tedbirsiz dışarı çıktığı için maalesef şimdi korkunç bir bulaşma olma olasılığı var” değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr Ateş Kara ise, “Bebeğine bez almak için, çocuğuna süt almak için ya da ertesi sabah ekmek temin edebileceğinden emin olmadığı için çıktıysak bile, günlerdir evlerinde olan büyüklerimiz için 14 gün evde sosyal mesafeye ve kurallara dikkat edelim. Dün akşam keşke dışarı çıkmasaydık, ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarı çıktı, bu virüsün yayılımına neden olabilir. Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, bir metreye dikkat edelim, ortak alanlarda ev içinde de maske takalım” dedi. - ANKARA Milliyet