BİLSEM grup tarama uygulamaları koronavirüs nedeniyle uzun süredir yapılamıyor. Öğrenciler ve veliler yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken sınav tarihlerini araştırıyor. İşte BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? Sınavlar ne zaman başlıyor? sorusunun cevabı...

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BİLSEM ile ilgili bir çalışma yapacaklarını ve konuyu not ederek kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi. Takvime göre sınav sonuçları ise 14 Ekim'de açıklanacak