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25.08.2020 - 15:34 |

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? Sınavlar ne zaman başlıyor?

BİLSEM sınavlarına koronavirüsten dolayı ara verildi. Grup tarama uygulamaları yapılmıyor. Şimdi öğrenci ve veliler hem sınav tarihlerini hem de sınav sonuç tarihlerini sorguluyor. Peki MEB'den açıklama geldi mi?

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? Sınavlar ne zaman başlıyor?

BİLSEM grup tarama uygulamaları koronavirüs nedeniyle uzun süredir yapılamıyor. Öğrenciler ve veliler yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken sınav tarihlerini araştırıyor. İşte BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? Sınavlar ne zaman başlıyor? sorusunun cevabı...

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BİLSEM ile ilgili bir çalışma yapacaklarını ve konuyu not ederek kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi. Takvime göre sınav sonuçları ise 14 Ekim'de açıklanacak

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı Sınavlar ne zaman başlıyor

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