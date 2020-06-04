Bim aktüel 5 Haziran 2020 kataloğu fırsatları! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel kataloğu avantajları her hafta ik kere vatandaşlarla buluşuyor. Bu hafta cuma günü Bim'e gelecek ürünler arasında mutfak gereçlerinden oyuncaklara ve tekstil ürünlerine kadar çeşitli fırsatlar bulunuyor. 5 Haziran Bim aktüel kataloğunda Dijitsu 43” FHD uydu alıcılı televizyon 1,299 TL satış fiyatı ile yerine aldı. Bim'in saat kaçta açılıp saat kaçta kapandığı ise araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte Bim aktüel kataloğu fırsatları...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'da kapanıyor.





