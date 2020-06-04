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04.06.2020 - 10:27 |

Bim aktüel 5 Haziran 2020 kataloğu fırsatları! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Corona virüsten dolayı aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin satışa çıkma günlerinde bir değişiklik olmuştu. Bu hafta cuma günleri tüketicilerle buluşan katalog fırsatları belli oldu. 5 Haziran Bim aktüel kataloğunda birçok çeşit ürün bulunuyor. Bu hafta zincir market mağazasında Emsan 8 parça çelik tencere seti 299 TL satış fiyatı ile vatandaşlarla buluşacak. İşte Bim aktüel 5 Haziran kataloğu avantajlarının detayları...

Bim aktüel 5 Haziran 2020 kataloğu fırsatları! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel kataloğu avantajları her hafta ik kere vatandaşlarla buluşuyor. Bu hafta cuma günü Bim'e gelecek ürünler arasında mutfak gereçlerinden oyuncaklara ve tekstil ürünlerine kadar çeşitli fırsatlar bulunuyor. 5 Haziran Bim aktüel kataloğunda Dijitsu 43” FHD uydu alıcılı televizyon 1,299 TL satış fiyatı ile yerine aldı. Bim'in saat kaçta açılıp saat kaçta kapandığı ise araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte Bim aktüel kataloğu fırsatları...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'da kapanıyor.

Bim aktüel 5 Haziran 2020 kataloğu fırsatları Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

Bim aktüel 5 Haziran 2020 kataloğu fırsatları Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

Bim aktüel 5 Haziran 2020 kataloğu fırsatları Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

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