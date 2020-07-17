Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta! 17 TEMMUZ BİM AKTÜEL kataloğu....

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ve bugün satışa sunulacak olan ürünler listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sürekli olarak satışta olmayan ve yayımlanan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulun indirimli ürünler listesinde bu hafta Elektrik Süpürgesi, Davul Fırın, 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Emsan 4 Parça Çelik Cezve Seti, Cam Işıklı Kettle, Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü, Fakir Vienta Blender Set, Fakir Chaiwan Çay Makinesi, 26 Jant 21 Vites Amortisörlü Bisiklet, 6’lı Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı, 6’lı Yaldızlı Kahve Yanı Bardağı, Pasta ve Salata Servis Seti, Çift Cidarlı Bardak, Desenli 4’lü Bardak, Katlı Kurabiyelik, Çelik Termos gibi ürün seçenekleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda satışa sunulan ürünler listesinin tamamı...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları saat 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.

17 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU