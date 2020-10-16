BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var? BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu...

BİM mağazalarında bugün hangi indirimli ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bugün BİM mağazalarında satışa çıkarılan indirimli ürünlerden satın almak isteyen ama henüz kataloğu derinlemesine inceleme fırsatı bulamayan ev hanımları BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Her hafta Salı ve Cuma günü için yayımlanan iki ayrı katalog ile mağazalarda satışa çıkarılan ürünler arasında mutfak araç gereçleri bu hafta çoğunlukta yer alıyor. Mutfak araç gereçlerinin yanı sıra Tablet, Kablosuz Mouse, Bluetooth Kulaklık ve Akıllı Bileklik gibi ürün seçenekleri yer alıyor

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor. Akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

BİM 16 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU







