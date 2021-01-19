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19.01.2021 - 17:55 | | DHA

Binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı!

İstanbul Şişli’de başına buz sarkıtı düşen Türkmenistan uyrukluBabahan Allayarov yaralandı. İşçi olarak çalıştığı öğrenilen adam, az daha gözünü kaybediyordu.

Binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı!

Olay, saat 14.00 sıralarında Ergenekon Caddesi'nde yaşandı. İşçi olarak çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov (51)'un kaldırımda yürürken başına buz sarkıtı düştü.

Gözünden ve yüzünden yaralanan Allayarov yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Babahan Allayarov'u ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Binadaki diğer buz sarkıtları belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından temizlendi.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Allayarov neredeyse gözünü kaybediyordu.

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