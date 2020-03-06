Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölümde büyük savaş! Züleyha vuruldu mu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Perşembe akşamları ATV ekranında yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Ercüment'in ölümüne ilişkin Demir'in planlarını Yılmaz'a anlatan Züleyha'nın buluşması Müjgan tarafından kaydedilmiştir. Müjgan her şeyi göze alarak çektiği görüntüleri Yamanlar'ın konağına gönderir. Demir ve Hünkar izledikleri görüntüler karşısında neye uğradıklarını şaşırır. Yaşanan bu durum neticesinde Demir deliye döner. Züleyha'yı kaptığı gibi silah zoru ile arabaya bindiren Demir'in yapacaklarından korkan Hünkar, Fekeli'den yardım ister.

Silahını Züleyha'ya doğrultan Demir, Züleyha'ya gerçekten vurmayı cesaret edemez. Ama evladını ona göstermemek ve onu konağa almamak konusunda oldukça kararlıdır. Üzüm ve Adnan gece yarısı ortadan kaybolur. Bu durum konakta paniğe neden olsada kısa süre içerisinde Huğ'larda oldukları anlaşılacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI